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Уэстбруку грозит дисквалификация после 16-го технического фола в сезоне

Уэстбруку грозит дисквалификация после 16-го технического фола в сезоне
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук получил 16-й технический фол в нынешнем сезоне в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Он получил техническое замечание за споры с судьёй из-за незафиксированного нарушения правил на нём.

Таким образом, Уэстбруку грозит одноматчевая дисквалификация с удержанием из зарплаты в размере $ 246 тыс., если один из фолов не будет отменён. При этом в текущем регулярном чемпионате технические замечания ему уже дважды аннулировали.

Ранее защитник ни разу не получал за сезон 16 технических фолов. Если дисквалификация вступит в силу, то удержание из зарплаты игрока позволит «Оклахома-Сити» сэкономить $ 522 тыс. налога на роскошь.

Встреча завершилась домашним поражением «Тандер» со счётом 88:110.

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