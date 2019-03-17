Уэстбруку грозит дисквалификация после 16-го технического фола в сезоне

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук получил 16-й технический фол в нынешнем сезоне в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Он получил техническое замечание за споры с судьёй из-за незафиксированного нарушения правил на нём.



Таким образом, Уэстбруку грозит одноматчевая дисквалификация с удержанием из зарплаты в размере $ 246 тыс., если один из фолов не будет отменён. При этом в текущем регулярном чемпионате технические замечания ему уже дважды аннулировали.



Ранее защитник ни разу не получал за сезон 16 технических фолов. Если дисквалификация вступит в силу, то удержание из зарплаты игрока позволит «Оклахома-Сити» сэкономить $ 522 тыс. налога на роскошь.



Встреча завершилась домашним поражением «Тандер» со счётом 88:110.

«Голден Стэйт» первым в Западной конференции досрочно вышел в плей-офф