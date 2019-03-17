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Лавин хочет заплатить штраф за удаление Бойлена

Лавин хочет заплатить штраф за удаление Бойлена
Баскетбол / НБА

Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин обратился к руководству организации с предложением заплатить штраф за главного тренера команды Джима Бойлена, сообщает ESPN. Санкции в размере $ 7 тыс. были наложены на Бойлена за удаление в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» после ожесточённого спора с наставником соперника Доком Риверсом. В «Чикаго» намерены удовлетворить просьбу игрока.

Отношения между Лавином и Бойленом изначально были очень напряжёнными, поскольку тренер критиковал баскетболиста за недостаточную самоотдачу в обороне, а защитник выказывал недовольство некоторыми решениями наставника.

Встреча завершилась поражением «Чикаго» со счётом 121:128. Лавин в ней также был удалён.

Рефери одновременно удалил Д. Риверса и Д. Бойлена до конца матча
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