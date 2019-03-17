Ошибка Джентри с тайм-аутом привела к поражению «Нью-Орлеана»

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри попросил тайм-аут, хотя исчерпал их лимит, за 1,1 секунды до окончания овертайма матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс». Это произошло после того, как лёгкий форвард «Финикса» Джош Джексон трёхочковым сравнял счёт. В результате, по правилам НБА, «Нью-Орлеан» потерял владение и был наказан штрафным броском, который реализовал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, выведя свою команду вперёд.



«Думал, у нас остался тайм-аут. Но его не было. Только я виноват в этом поражении», – прокомментировал Джентри свой поступок ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Нью-Орлеана» в дополнительное время со счётом 136:138.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.