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Ошибка Джентри с тайм-аутом привела к поражению «Нью-Орлеана»

Ошибка Джентри с тайм-аутом привела к поражению «Нью-Орлеана»
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри попросил тайм-аут, хотя исчерпал их лимит, за 1,1 секунды до окончания овертайма матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс». Это произошло после того, как лёгкий форвард «Финикса» Джош Джексон трёхочковым сравнял счёт. В результате, по правилам НБА, «Нью-Орлеан» потерял владение и был наказан штрафным броском, который реализовал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, выведя свою команду вперёд.

«Думал, у нас остался тайм-аут. Но его не было. Только я виноват в этом поражении», – прокомментировал Джентри свой поступок ESPN.

Встреча завершилась домашним поражением «Нью-Орлеана» в дополнительное время со счётом 136:138.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.

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