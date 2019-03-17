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Ловернь отказался от участия в чемпионате мира

Ловернь отказался от участия в чемпионате мира
Баскетбол / Сборные

Форвард «Фенербахче» и сборной Франции Жоффри Ловернь заявил, что не намерен принимать участие в чемпионате мира по баскетболу, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

«После пяти лет кряду в составе сборной Франции, после всех хороших воспоминаний и результатов, в том числе медалей Евробаскета и чемпионата мира, а также участия в Олимпийских играх, я анонсирую, что не хочу принимать участие в очередной кампании сборной Франции, которая планируется летом. На то есть личные причины, о которых мне бы не хотелось сообщать», — написал баскетболист на своей официальной странице в «Твиттере».

По итогам жеребьёвки сборная Франции на чемпионате мира попала в группу G. За путёвку в следующий этап турнира она поборется со сборными Германии, Доминиканской Республики и Иордании.

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