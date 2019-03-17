Базаревич — о жеребьёвке ЧМ: могу обещать, что поборемся за путёвку на Олимпиаду

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился впечатлениями об итогах жеребьёвки группового этапа чемпионата мира. По её итогам российская команда попала в один квартет со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

«В любом случае, не стоит впадать в эйфорию, что у нас такая замечательная группа. Есть четвёрки и попроще. Может быть, у них скрестные группы посильнее. Никто не знает, например, насколько сильна Нигерия, которая всегда отличалась наличием талантов. Аргентина традиционно хороша, и сейчас у неё выросло неплохое новое поколение.



На любом большом соревновании расслабляться точно нельзя. Может быть, прозвучит и банально, но слабые команды до финального турнира не добрались. Не стоит себя видеть где-то далеко, например в восьмёрке. Задачи нужно решать постепенно, и в этой ситуации очень важно хорошее начало.



Когда сборная ехала на Евробаскет-2017, все говорили, что мы из группы не выйдем. А потом аппетит пришёл. Так что не надо себя заранее переоценивать. Как и недооценивать. Ничего такого не давит. Давление – оно, в принципе, есть на любом большом турнире. Знал это как игрок, теперь знаю как тренер: всегда есть желание выступить как можно лучше, и оно, разумеется, давит.



Что касается вопросов о возможном завоевании прямой путёвки на Олимпиаду (для этого на турнире надо стать одной из двух лучших европейских сборных. — Прим. „Чемпионата“), надо спокойно к себе относиться. И понимать, что мы можем быть хороши при сочетании многих условий. Будет оптимальный состав, игроки будут оптимально готовы, здоровы. И я уже не раз говорил: мы одна из тех команд, у которых всё может получиться хорошо при определенных условиях: если проведём правильную работу, приложим правильные усилия, все будем готовы чем-то пожертвовать для большого результата, приедем вовремя на сборы.



Не вижу резона записывать нас сейчас в фавориты. Олимпиада, конечно, цель для любого спортсмена. И для нас это будет хорошим стимулом. То, что поборемся, могу обещать. А вот как это всё сложится — посмотрим», — приводит слова Базаревича официальный сайт Российской федерации баскетбола.