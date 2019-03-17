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25 очков Микки помогли «Химкам» победить «Калев»

25 очков Микки помогли «Химкам» победить «Калев»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась с преимущества хозяев, которые уже к первому перерыву смогли повести в счёте с преимуществом в 10 очков. Однако уже во втором игровом отрезке гостям удалось не только отыграться но и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 53:51 в пользу «Химок».

После перерыва «Калеву» удалось снова выйти вперёд — перед заключительной четвертью хозяева вели с преимуществом в два очка. Однако в решающей четверти сильнее оказалась подмосковная команда. Итоговый счёт встречи — 96:85 (20:30, 33:21, 12:16, 31:18) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джордан Микки, на счету которого 25 очков.

Единая лига ВТБ
17 марта 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
85 : 96
(30:20, 21:33, 16:12, 18:31)
Химки
Химки, Россия
Калев: Моултри - 30, Ротен - 20, Миркович - 8, Китсинг - 6, Кангур - 5, Льюис - 5, Линч - 4, Кеедус - 3, Курбас - 2, Дорбек - 2, Сокк, Салаш
Химки: Микки - 25, Швед - 20, Бост - 17, Маркович - 13, Томас - 9, Моня - 7, Зубков - 3, Дженкинс - 2, Крокер, Зайцев, Губанов, Кадошников
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