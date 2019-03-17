25 очков Микки помогли «Химкам» победить «Калев»

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась с преимущества хозяев, которые уже к первому перерыву смогли повести в счёте с преимуществом в 10 очков. Однако уже во втором игровом отрезке гостям удалось не только отыграться но и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 53:51 в пользу «Химок».



После перерыва «Калеву» удалось снова выйти вперёд — перед заключительной четвертью хозяева вели с преимуществом в два очка. Однако в решающей четверти сильнее оказалась подмосковная команда. Итоговый счёт встречи — 96:85 (20:30, 33:21, 12:16, 31:18) в пользу гостей.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джордан Микки, на счету которого 25 очков.