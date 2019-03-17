Дабл-дабл Бьюфорда не помог «Автодору» в матче с ВЭФом

Рижский ВЭФ на домашней площадке переиграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева захватили инициативу в матче с первой же четверти, по итогам которой добились преимущества в пять очков. После первого перерыва «Автодору» удалось выравнять ход матча, однако отыграться не удалось — отрезок завершился вничью.



После большого перерыва ВЭФ продолжил планомерно наращивать отрыв — к заключительной четверти он составил 10 очков. Заключительная десятиминутка завершилась со счётом 19:18 в пользу хозяев, которые поставили точку в противостоянии. Итоговый счёт матча — 89:78 (30:25, 17:17, 23:18, 19:18).



Самым результативным игроком в составе победителей стал Марекс Мейерис, набравший 26 очков. В составе саратовчан дабл-даблом отметился Пьеррин Бьюфорд, набравший 13 очков и совершивший 10 подборов.