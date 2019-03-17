33 очка Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Йорк Никс»

«Нью-Йорк Никс» на домашней площадке переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Хозяева площадки смогли захватить инициативу в матче с самой первой четверти, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в 11 очков. Однако уже во втором игровом отрезке гостям удалось отквитать отставание и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли со счётом 66:63 в пользу «Лейкерс».



Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой на одно очко сильнее оказались хозяева. Исход встречи решился на последних секундах матча — в итоге в концовке чуть сильнее оказались хозяева, они и одержали победу со счётом 124:123.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Эммануэль Мудиай, набравший 28 очков. Дабл-даблом отметился Деандре Джордан, на его счету 15 очков и 17 подборов. В составе гостей отличился Леброн Джеймс, набравший 33 очка.