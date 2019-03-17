19 очков Драгича помогли «Майами» победить «Шарлотт»

«Майами Хит» на домашней площадке переиграл «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча началась в равной борьбе — первый игровой отрезок завершился с минимальным преимуществом гостей со счётом 20:19. Вторая четверть завершилась с таким же счётом, но уже в пользу хозяев площадки.



После перерыва ситуация не изменилась — третья четверть завершилась с минимальным преимуществом хозяев. Исход встречи был решён в заключительном игровом отрезке, в котором «Майами» удалось совершить рывок и выиграть отрезок с разницей в 17 очков. Итоговый счёт матча — 93:75 (19:20, 20:19, 22:21, 32:15).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Горан Драгич, набравший 19 очков. В составе гостей отличился Джереми Лэмб, на счету которого 21 очко.