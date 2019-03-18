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«Филадельфия» обыграла «Милуоки», Адетокунбо набрал 52 очка

«Филадельфия» обыграла «Милуоки», Адетокунбо набрал 52 очка
Баскетбол / НБА

«Филадельфия Сиксерс» на выезде одержала победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. гости площадки с первой четверти попробовали захватить инициативу, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в три очка. После первого перерыва ситуация не изменилась — «Филадельфия» была немного сильнее соперников и к большому перерыву вела с разницей в девять очков.

после перерыва «Милуоки» удалось немного прибавить и выиграть третью четверть, сократив отставание до семи очков. В заключительной четверти команды показали атакующий баскетбол, набросав на двоих 84 очка, немного сильнее оказались хозяева площадки, но этого не хватило для того, чтобы отыграться. Итоговый счёт встречи — 130:125 (31:28, 31:25, 27:29, 41:43) в пользу «Филадельфии».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 15 подборов. В составе гостей отличился Яннис Адетокунбо, на счету которого так же дабл-дабл из 52 очков и 16 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
125 : 130
(28:31, 25:31, 29:27, 43:41)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 52, Миддлтон - 19, Лопес - 14, Уилсон - 13, Бледсо - 12, Коннотон - 6, Ильясова - 5, Хилл - 2, Миротич - 2, Дивинченцо, Пау Газоль, Снелл, Вуд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 40, Батлер - 27, Редик - 19, Харрис - 12, Макконнел - 8, Симмонс - 8, Скотт - 6, Эннис - 6, Марьянович - 4, Джонсон, Болден
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