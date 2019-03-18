«Филадельфия» обыграла «Милуоки», Адетокунбо набрал 52 очка

«Филадельфия Сиксерс» на выезде одержала победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. гости площадки с первой четверти попробовали захватить инициативу, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в три очка. После первого перерыва ситуация не изменилась — «Филадельфия» была немного сильнее соперников и к большому перерыву вела с разницей в девять очков.



после перерыва «Милуоки» удалось немного прибавить и выиграть третью четверть, сократив отставание до семи очков. В заключительной четверти команды показали атакующий баскетбол, набросав на двоих 84 очка, немного сильнее оказались хозяева площадки, но этого не хватило для того, чтобы отыграться. Итоговый счёт встречи — 130:125 (31:28, 31:25, 27:29, 41:43) в пользу «Филадельфии».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 15 подборов. В составе гостей отличился Яннис Адетокунбо, на счету которого так же дабл-дабл из 52 очков и 16 подборов.