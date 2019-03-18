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«Торонто» проиграл «Детройту», несмотря на 33 очка Леонарда

«Торонто» проиграл «Детройту», несмотря на 33 очка Леонарда
Баскетбол / НБА

«Детройт Пистонс» переиграл «Торонто Рэпторс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счётом 110:107.

Хозяева начинали заключительную четверть с отставанием в 6 очков. Однако подопечные Дуэйна Кейси провели четвёртую 12-минутку более уверенно и смогли добиться успеха.

Самым результативным игроком поединка оказался форвард «Торонто» Кавай Леонард, отметившийся 33 очками и 10 подборами. В активе форварда «Детройта» Блэйка Гриффина 25 очков и 8 подбора, а у центрового «Пистонс» Андре Драммонда — 15 очков и 17 подборов.

«Торонто» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт» идёт на шестой строчке.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
110 : 107
(25:21, 25:26, 28:37, 32:23)
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Гриффин - 25, Джексон - 20, Драммонд - 15, Галлоуэй - 11, Пачулия - 11, Эллингтон - 9, Смит - 8, Мейкер - 7, Кеннард - 2, Браун - 2, Томас, Робинсон, Лойер
Торонто Рэпторс: Леонард - 33, Ванвлит - 17, Грин - 12, Сиакам - 12, Пауэлл - 10, Марк Газоль - 9, Ануноби - 8, Морлэнд - 3, Лин - 3, Маккоу, Ибака, Миллер, Буше
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