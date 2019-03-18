Победный блок-шот Хезоньи Джеймсу – в видеообзоре матча «Нью-Йорк» – «Лейкерс»

«Нью-Йорк Никс» дома встречался с «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли ключевой блок-шот лёгкого форварда «Нью-Йорка» Марио Хезоньи форварду соперника Леброну Джеймсу за 2,3 секунды до финальной сирены, позволивший «Никс» удержать минимальное преимущество.



Матч завершился победой «Нью-Йорка» со счётом 124:123. Самым результативным игроком встречи с 33 очками стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. У победителей отличился разыгрывающий Эммануэль Мудиай, набравший 28 очков. Теперь «Никс» занимают 15-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 14-56, а «Лейкерс» – 11-е в Западной (31-39).

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