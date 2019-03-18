Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Джеймс: между «Лейкерс» и «Нью-Йорком» нет большой разницы

Джеймс: между «Лейкерс» и «Нью-Йорком» нет большой разницы
Баскетбол / НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» подчеркнул, что не видит трагедии в поражении от худшей команды лиги.

«Мне не нравится то, что мы проиграли концовку. Как человеку, всегда стремящемуся побеждать, мне не нравится, что я недостаточно хорошо действовал на решающем отрезке. Мне не нравится, что я даже не смог исполнить бросок в последней атаке. Конечно, всё это мне не нравится. Но большая ли разница между результатами «Лейкерс» и «Нью-Йорка»? Обе команды потеряли шансы выйти в плей-офф. Так что нет никакой разницы. Да, у нас на пару побед больше, но и мы, и они уже сосредоточены на следующем сезоне», – цитирует Джеймса ESPN.

Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 123:124. После неё «Никс» занимают 15-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 14-56, а «Лейкерс» – 11-е в Западной (31-39). При этом теоретически «Лейкерс», в отличие от «Нью-Йорка», ещё не потеряли шансы выйти в плей-офф.

33 очка Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Йорк Никс»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент