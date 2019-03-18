Эффектные данки Вучевича и Коллинза – в видеообзоре матча «Орландо» – «Атланта»

«Орландо Мэджик» на своей площадке принимал «Атланту Хоукс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались эффектные данки центрового «Орландо» Николы Вучевича и мощного форварда «Атланты» Джона Коллинза, а также шикарный проход Вучевича под кольцо от трёхочковой дуги.



Матч завершился победой «Орландо» со счётом 101:91. Самым результативным игроком встречи с 27 очками стал центровой победителей Никола Вучевич. У «Атланты» отличился разыгрывающий Трэй Янг, набравший 20 очков. Теперь «Мэджик» занимает в Восточной конференции 9-е место с соотношением побед и поражений 33-38, а «Хоукс» – 12-е (24-47).

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