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Хезонья: только идиот скажет, что сумел вынудить Джеймса промахиваться

Хезонья: только идиот скажет, что сумел вынудить Джеймса промахиваться
Баскетбол / НБА

Лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс» Марио Хезонья после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» призвал не переоценивать его вклад в неудачные действия форварда соперника Леброна Джеймса в концовке.

«Джеймс просто промахивался. Не стоит делать из этого далеко идущих выводов. Он просто не попадал. Только идиот скажет, что сумел вынудить Леброна промахиваться своей потрясающей игрой в обороне», – приводит слова Хезоньи ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Нью-Йорка» со счётом 124:123. В четвёртой четверти Джеймс реализовал только 4 из 15 атак с игры, а Хезонья накрыл его потенциально победный бросок за 2,3 секунды до финальной сирены. Сам Марио записал в актив 17 очков, 8 подборов, передачу, 2 перехвата и блок-шот за 36 минут.

Джеймс провёл худшую четверть в карьере, промахнувшись 11 раз
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