Эндрю Харрисон: играл против Джордана Мики с 12 лет

Новичок «Химок» атакующий защитник Эндрю Харрисон поделился мнением о партнёрах по команде.



«Решение перейти в «Химки» далось мне легко. Я исходил из того, что это команда высокого уровня, выступающая в лучшем турнире за пределами НБА. К тому же это мой первый опыт за океаном, что также достаточно интересно.



Знаю Джордана Мики, мы играли друг против друга, наверное, лет с 12. С Тони Крокером мы пересекались в Летней лиге. С остальными парнями познакомился недавно. У нас хороший состав, но сезон складывается не очень удачно, и я постараюсь сделать всё возможное, чтобы это исправить.



Алексей Швед – отличный игрок, легенда «Химок», поэтому я рад возможности поиграть вместе с ним и чему-то научиться.



Рад буду поработать с Римасом Куртинайтисом. Он горит баскетболом, постоянно в игре и хочет побеждать больше, чем кто бы то ни было», – приводит слова Харрисона официальный сайт клуба.