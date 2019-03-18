Родионов: если Базаревич опять позовёт в сборную любимчиков – не видать ОИ-2020

Президент «Автодора» Владимир Родионов считает, что результаты выступления в финальной части Кубка мира–2019 в первую очередь зависят от кадровых решений тренерского штаба.



«Если Сергей Базаревич справедливо подойдёт к формированию состава на Кубок мира–2019 и возьмёт в Китай всех сильнейших игроков, команда будет способна выйти плей-офф. Если же он вновь позовёт в сборную своих любимчиков, которые уже давно не тянут на уровне национальной команды, нам вряд ли удастся сохранить шансы на попадание на Олимпиаду-2020. Также меня беспокоит, что у Сергея пока мало игровой практики. Играть два матча за три месяца – несерьёзно», – приводят слова Родионова «Известия».



На первом этапе финальной части Кубка мира–2019 сборная России попала в группу с Аргентиной, Нигерией и Южной Кореей.

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