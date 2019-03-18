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Сокрушительные данки Адетокунбо и Драммонда – в топ-10 дня в НБА

Сокрушительные данки Адетокунбо и Драммонда – в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Сокрушительные данки лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, разыгрывающего «Филадельфия Сиксерс» Бена Симмонса, центрового «Детройт Пистонс» Андре Драммонда и мощного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Монтреза Хэррелла, роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Бруклин Нетс» ДиАнджело Расселла и Джерретта Аллена, эффектные финты Расселла в сольном проходе, а также шикарная стремительная многоходовая контратака «Детройта», завершённая аллей-упом атакующего защитника Люка Кеннарда и мощного форварда Тона Мэйкера с набросом за спину, оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

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