Корстин: сборная России способна выйти в плей-офф Кубка мира

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала итоги жеребьёвки Кубка мира—2019 для сборной России. По её итогам на предварительном этапе россияне в группе B сыграют с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии. Для выхода в плей-офф нужно преодолеть два групповых этапа.

«У сборной России хорошие шансы на плей-офф. Конечно, если команда будет в оптимальном составе и не будет травм. Не скажу, что место в тройке — это реально, но в плей-офф сборная выйти способна, а там надо бороться. Спортивного счастья никто не отменял.



Первая группа для нас довольно лёгкая. У аргентинцев смена поколений, и она не так страшна, как раньше. Сборная Нигерии — крепкий соперник, но тренерский штаб должен его хорошо разобрать, подготовить команду, и не должно сложиться больших проблем. Соперники из группы А, на которых сборная России выйдет дальше, тоже вполне проходимые», — цитирует Корстин ТАСС.