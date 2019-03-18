Тимма: мне комфортно в «Химках»

Форвард подмосковных «Химок» Янис Тимма прокомментировал победу своей команды над «Калевом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:85 (20:30, 33:21, 12:16, 31:18). Тимма отметил, что ему комфортно в новой для себя команде.



«Всегда может быть лучше. Не понравилось, что было много спадов, когда мы проигрывали больше 10 очков. Хорошо, что оба раза смогли вернуться в игру и добились успешного результата. В команде мне комфортно, многих ребят я знаю, меня хорошо приняли.

Поначалу на площадке было трудно, но, думаю, ещё пара игр, и всё будет хорошо. Запомнил почти все комбинации. Команда и тренер мне доверяют, а я стараюсь показать свою лучшую игру», — приводит слова Яниса Тиммы официальный сайт подмосковной команды.