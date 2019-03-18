Понкрашов: «Валенсия» — серьёзная команда высочайшего уровня

Защитник казанского УНИКСа Антон Понкрашов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с испанской «Валенсией» в рамках полуфинала Еврокубка.



«Это полуфинал Кубка, на кону уже очень много поставлено, мы далеко дошли. Понимаем, что за соперник нам будет противостоять. Это «Валенсия», которая практически не меняла свой состав много лет, только точечные усиления. Серьёзная команда высочайшего уровня. Конечно, настраиваемся. В воскресенье только прибыли в Валенсию, начали разбирать команду. Ответственность очень большая, у нас была очень серьезная серия с «Локо». Есть два дня, чтобы восстановиться и подготовиться. Главное, чтобы травмированные поправились, те, кто получил много времени, успели восстановиться», — приводит слова Антона Понкрашова официальный сайт команды.



Встреча состоится завтра, 19 марта 2019 года. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.