Харден намерен помочь сборной США на чемпионате мира

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден заявил о намерении принять участие в чемпионате мира по баскетболу, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

«Конечно, я бы хотел сыграть на чемпионате мира. Это возможность представлять свою страну, и если она представится, я ею воспользуюсь. Не каждому выпадает такой шанс. Для любого баскетболиста участие в чемпионате мира — одно из высших достижений в карьере. Быть частью этого очень здорово», — приводит слова Хардена Houston Chronicle.

Джеймс Харден со сборной США завоёвывал золотые медали Олимпийских игр — 2012 и чемпионата мира — 2014. По итогам жеребьёвки группового этапа чемпионата мира сборная США попала в квартет E. Там она встретится с командами Турции, Чехии и Японии.