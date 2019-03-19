Хойберг, вероятнее всего, вновь будет тренировать команду NCAA

Бывший главный тренер «Чикаго Буллз» Фред Хойберг, вероятнее всего, в скором времени возглавит команду университета штата Небраски, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джефф Гудман.

Хойберг уже имеет опыт работы главным тренером в NCAA. До перехода на работу в НБА он на протяжении пяти лет возглавлял команду университета штата Айова. После Хойберг получил приглашение тренировать «Чикаго Буллз», работа в Иллинойсе стала для него дебютной в НБА. С «Быками» специалист проработал четыре неполных сезона и за это время лишь раз вывел их в плей-офф. В регулярных чемпионатах НБА, в качестве тренера, он провёл 270 встреч, победив в 115 из них.

Работу в «Чикаго» Хойберг потерял в ходе нынешнего сезона. После его называли претендентом на место главного тренера «Миннесоты Тимбервулвз», но в конечном итоге он не получил эту должность.