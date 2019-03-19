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«Кливленд» обыграл «Детройт», «Юта» разгромила «Вашингтон»

«Кливленд» обыграл «Детройт», «Юта» разгромила «Вашингтон»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд Кавальерс» (18-53) на домашнем паркете взял верх над «Детройт Пистонс» (36-34) — 126:119.

Самым результативным игроком встречи стал новичок победителей Коллин Секстон, набравший 27 очков. 21 балл на счету Джеди Османа. Кевин Лав участия в матче не принимал. У «Детройта» дабл-дабл из 21 очка и 21 подбора оформил Андре Драммонд. В активе Уэйна Эллингтона 25 очков.

В параллельной встрече «Юта Джаз» (41-29) на выезде разгромил «Вашингтон Уизардс» (30-41) — 116:95.

В составе победителей 19 очков на счету Донована Митчелла, 18 – у Джея Краудера. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 14 баллов и 14 подборов. У «волшебников» 19 очков в активе Джабари Паркера, 15 – у Брэдли Била.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2019, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс
Детройт
НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2019, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
128 : 92
(38:29, 35:25, 28:15, 27:23)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Лин - 20, Сиакам - 19, Лоури - 15, Ануноби - 14, Грин - 13, Ванвлит - 13, Марк Газоль - 12, Пауэлл - 10, Миллер - 6, Маккоу - 2, Морлэнд - 2, Буше - 2, Ибака
Нью-Йорк Никс: Трир - 22, Нокс - 12, Дотсон - 11, Элленсон - 9, Хезонья - 8, Мудиэй - 7, Дженкинс - 7, Корнет - 6, Джордан - 6, Томас - 4, Аллен, Робинсон
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