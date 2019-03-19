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«Денвер» победил «Бостон», «Торонто» разгромил «Никс» с преимуществом в 36 очков

«Денвер» победил «Бостон», «Торонто» разгромил «Никс» с преимуществом в 36 очков
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» (47-22) на выезде взял верх над «Бостон Селтикс» (43-28) — 114:105.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Селтикс» Кайри Ирвинг, набравший 30 очков. 20 баллов на счету Эла Хорфорда, 13 – у Маркуса Морриса. В составе победителей дабл-даблами отметились Никола Йокич (21 очко и 13 подборов) и Пол Миллсэп (12 баллов и 11 подборов). 20 очков в активе Уилла Бартона.

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» (50-21) дома разгромил «Нью-Йорк Никс» (14-57) — 128:92.

В составе победителей 20 очков на счету Джереми Лина, 19 – у Паскаля Сиакама. Фред Ванвлит оформил дабл-дабл из 13 баллов и 12 результативных передач. Кавай Леонард участия в матче не принимал. У «Никс» 22 очка в активе Аллонзо Трира.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2019, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
105 : 114
(22:24, 30:31, 28:25, 25:34)
Денвер Наггетс
Денвер
Бостон Селтикс: Ирвинг - 30, Хорфорд - 20, Моррис - 13, Смарт - 10, Тейтум - 8, Розир - 7, Браун - 6, Тайс - 6, Бэйнс - 5, Уонамэйкер, Ябуселе, Оджелей, Дозьер
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Бартон - 20, Харрис - 16, Крэйг - 13, Миллсэп - 12, Моррис - 11, Маррей - 11, Бисли - 7, Пламли - 3, Томас, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2019, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
128 : 92
(38:29, 35:25, 28:15, 27:23)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Лин - 20, Сиакам - 19, Лоури - 15, Ануноби - 14, Грин - 13, Ванвлит - 13, Марк Газоль - 12, Пауэлл - 10, Миллер - 6, Маккоу - 2, Морлэнд - 2, Буше - 2, Ибака
Нью-Йорк Никс: Трир - 22, Нокс - 12, Дотсон - 11, Элленсон - 9, Хезонья - 8, Мудиэй - 7, Дженкинс - 7, Корнет - 6, Джордан - 6, Томас - 4, Аллен, Робинсон
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