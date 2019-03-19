«Сан-Антонио» обыграл «Голден Стэйт», «Оклахома» проиграла «Майами»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» (42-29) на домашнем паркете взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз» (47-22) — 111:105.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Демар Дерозан, набравший 26 очков. Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 23 баллов и 13 подборов. 17 очков на счету Руди Гэя. У «воинов» 25 баллов в активе Стивена Карри, 24 – у Кевина Дюранта. Демаркус Казинс участия во встрече не принимал.

В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» (42-29) дома уступил «Майами Хит» (34-36) — 107:116.

В составе победителей дабл-дабл из 26 очков и 11 результативных передач оформил Горан Драгич. В активе Дуэйна Уэйда 25 баллов. У «Тандер» 31 очко на счету Пола Джорджа. Дабл-даблами отметились Джереми Грант (27 баллов и 10 подборов) и Стивен Адамс (10 очков и 12 подборов). Расселл Уэстбрук участия в матче не принимал.