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«Сан-Антонио» обыграл «Голден Стэйт», «Оклахома» проиграла «Майами»

«Сан-Антонио» обыграл «Голден Стэйт», «Оклахома» проиграла «Майами»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» (42-29) на домашнем паркете взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз» (47-22) — 111:105.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Демар Дерозан, набравший 26 очков. Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 23 баллов и 13 подборов. 17 очков на счету Руди Гэя. У «воинов» 25 баллов в активе Стивена Карри, 24 – у Кевина Дюранта. Демаркус Казинс участия во встрече не принимал.

В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» (42-29) дома уступил «Майами Хит» (34-36) — 107:116.

В составе победителей дабл-дабл из 26 очков и 11 результативных передач оформил Горан Драгич. В активе Дуэйна Уэйда 25 баллов. У «Тандер» 31 очко на счету Пола Джорджа. Дабл-даблами отметились Джереми Грант (27 баллов и 10 подборов) и Стивен Адамс (10 очков и 12 подборов). Расселл Уэстбрук участия в матче не принимал.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2019, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
111 : 105
(25:25, 33:22, 24:31, 29:27)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 26, Олдридж - 23, Гэй - 17, Уайт - 12, Миллз - 10, Белинелли - 9, Пёлтль - 6, Дав. Бертанс - 5, Форбс - 3, Уокер, Пондекстер, Ойбанкс, Каннингем
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Дюрант - 24, Томпсон - 14, Грин - 10, Маккинни - 8, Богут - 7, Луни - 6, Кук - 5, Ливингстон - 4, Белл - 2, Ли, Эванс, Йеребко
НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2019, вторник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
107 : 116
(25:27, 30:31, 20:28, 32:30)
Майами Хит
Майами
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 31, Грант - 27, Шрёдер - 20, Адамс - 10, Фергюсон - 9, Надер - 6, Моррис - 4, Уэстбрук, Фелтон, Ноэль, Диалло, Бертон, Паттерсон
Майами Хит: Горан Драгич - 26, Уэйд - 25, Олиник - 18, Джонсон - 14, Ричардсон - 9, Джонс - 8, Адебайо - 8, Уэйтерс - 6, Уайтсайд - 2, Андерсон, Хаслем, Робинсон, Матен
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