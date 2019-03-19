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«Нью-Орлеан» в овертайме обыграл «Даллас», «Чикаго» победил «Финикс»

«Нью-Орлеан» в овертайме обыграл «Даллас», «Чикаго» победил «Финикс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» (31-42) в овертайме взял верх над «Даллас Маверикс» (28-42) — 129:125.

30 очков в составе победителей набрал Джулиус Рэндл, 20 – Энтони Дэвис. Элфрид Пэйтон оформил пятый трипл-дабл подряд (19 баллов, 10 подборов и 11 результативных передач). У «Далласа» трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 10 результативных передач на счету Луки Дончича.

В параллельной встрече «Чикаго Буллз» (20-52) на выезде взял верх над «Финикс Санз» (17-55) — 116:101. Гости прервали серию из пяти поражений.

По 25 очков в составе «Финикса» набрали Девин Букер и Деандре Эйтон (также 12 подборов). У «быков» 24 балла на счету центрового Робина Лопеса. По 17 очков в активе Зака Лавина и Лаури Маркканена.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2019, вторник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
125 : 129
ОТ (34:28, 25:21, 20:35, 31:26, 15:19)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Хардуэй-младший - 21, Пауэлл - 16, Брансон - 14, Клебер - 9, Межри - 9, Новицки - 8, Харрис - 6, Джексон - 6, Финни-Смит - 5, Бёрк - 2, Ли, Брокхофф
Нью-Орлеан Пеликанс: Рэндл - 30, Дэвис - 20, Пэйтон - 19, Джексон - 19, Кларк - 10, Миллер - 10, Диалло - 8, Уильямс - 8, Дайр. Бертанс - 3, Окафор - 2, Джонсон, Смит, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
101 : 116
(20:34, 23:22, 30:30, 28:30)
Чикаго Буллз
Чикаго
Финикс Санз: Эйтон - 25, Букер - 25, Джексон - 18, Бриджес - 12, Дэниэлс - 10, Кроуфорд - 5, Бендер - 4, Спалдинг - 2, Окобо, Мелтон, Джонсон
Чикаго Буллз: Лопес - 24, Лавин - 17, Маркканен - 17, Данн - 14, Фелисио - 10, Арчидиаконоу - 8, Луваву-Кабарро - 7, Селден - 7, Харрисон - 6, Блэкени - 6, Хатчинсон
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