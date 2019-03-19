Мозгов: России надо выиграть медали ЧМ-2019, иначе тогда зачем ехать в Китай?

Центровой «Орландо Мэджик» и сборной России Тимофей Мозгов поделился ожиданиями от выступления национальной команды на предстоящем чемпионате мира в Китае.

«Если все ребята приедут здоровые, как на Евробаскет два года назад, то наша сборная способна далеко забраться в плей-офф ЧМ-2019. Помню, как в 2017 году я сказал, что мы едем на чемпионат Европы за медалями. Тогда многие крутили у виска и «бросали» в меня мусором. В итоге мы здорово отыграли в Турции, боролись за выход в финал. Жаль, что стали только четвёртыми, но выглядели очень достойно.

Надо выиграть медали ЧМ-2019, иначе тогда зачем ехать в Китай? Но понимаете, делать прогнозы — дело неблагодарное. Сложно предположить, как сложится для нас турнир, в каких кондициях будут лидеры после тяжёлого сезона, как сложится командная химия», — приводят слова Мозгова «Известия».