К. Томпсон: защита «Спёрс» ничего не сделала, дело только в наших промахах

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал поражение со счётом 105:111 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс».

«Спёрс» ничего не сделали в защите. Дело в наших промахах. Вот и всё. Мы не реализовали броски, которые обычно забиваем. Да, нам противостояла умная и дисциплинированная команда, но мы не добирались до наших точек и не создавали хороших возможностей для бросков. Мяч просто не залетал в корзину», — приводит слова Томпсона ESPN.

Клэй за 38 минут игрового времени набрал 14 очков, собрал 5 подборов, отдал 5 результативных передач, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот. 29-летний защитник реализовал 5 бросков с игры из 18, включая 4 трёхочковых из 9.