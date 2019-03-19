Новицки: в этом сезоне сомневался, что смогу обойти Чемберлена

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки прокомментировал своё достижение. В домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (125:129 ОТ) немецкий ветеран довёл общее количество очков за карьеру до 31 424 и поднялся на шестое место в списке самых результативных игроков в истории лиги, обойдя легендарного центрового Уилта Чемберлена (31 419).

«Перед началом нынешней кампании мне оставалось набрать около 200 очков, чтобы обойти Чемберлена. Иногда я думал, что не смогут этого сделать, поскольку сезон для меня начался не лучшим образом из-за травмы. После возвращения в строй я был очень медленный. В последние несколько недель мне стало намного лучше. Я лучше играл, а партнёры по команде находили меня передачами и говорили бросать», — приводит слова 40-летнего баскетболиста ESPN.

Новицки проводит 21-й сезон в НБА.