«Спёрс» 22-й раз кряду завершат сезон с положительным балансом побед и поражений

Победа «Сан-Антонио Спёрс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (111:105) стала для техасской команды 42-й в сезоне.

«Сан-Антонио» гарантированно завершит нынешнюю кампанию с положительным балансом побед и поражений. Последний раз «Спёрс» опустились ниже отметки 50% побед в сезоне-1996/97, когда выиграли 20 матчей из 82. Серия техасского клуба достигла 22 сезонов.

«Сан-Антонио» с 1996 года возглавляет Грег Попович. Под руководством американского специалиста команда пять раз стала чемпионом НБА (1999, 2003, 2005, 2007, 2014).

«Спёрс» (42-29) занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата техасцы на домашнем паркете сыграют с «Майами Хит». Встреча состоится 21 марта и начнётся в 3:30 мск.