Итудис и Ухов ожидают тяжёлую игру ЦСКА с «Анадолу Эфес»

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис и защитник «армейцев» Иван Ухов поделились ожиданиями от предстоящего матча их команды с турецким «Анадолу Эфес» в рамках Евролиги.

«Для начала двойной недели, да ещё и на выезде, «Эфес» – очень сложный соперник. Он доказывал свою состоятельность на протяжении всего сезона. Ожидаем тяжёлой игры», — сказал Итудис.



«С «Эфесом» будет непросто на выезде. У них хорошо сбалансированная команда как в нападении, так и в защите. К тому же они борются за преимущество домашней площадки в плей-офф, а потому высоко мотивированы. После поражения мы проделали работу над ошибками и будем готовы», — цитирует Ухова пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Анадолу Эфес» состоится сегодня, 19 марта, в Турции. Начало — в 20:00 мск.