Атаман: в матче с ЦСКА должны проявить эффективность в обороне

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман поделился ожиданиями от поединка регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА, отметив, что в этой встрече стамбульцам будет важно проявить эффективность в обороне.

«У ЦСКА один из самых высококлассных составов в Евролиге. У них есть такие универсальные игроки, как Серхио Родригес, Нандо де Коло, Кори Хиггинс и Уилл Клайберн, мощные бигмены в лице Отелло Хантера и Кайла Хайнса, а также такие классные исполнители, как Никита Курбанов, Алек Питерс и Дэниел Хэкетт.

Их атакующие схемы похожи на те, что используем мы, ЦСКА контролирует каждую позицию и играет достаточно умно. Нам нужно проявить эффективность в обороне, и при поддержке домашней арены мы должны отыграться за поражение в Москве», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.