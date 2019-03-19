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Мозгов: с пеной у рта доказывал, что Леброн выведет команду в плей-офф

Мозгов: с пеной у рта доказывал, что Леброн выведет команду в плей-офф
Баскетбол / НБА

Центровой «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов поделился мыслями о провальном для «Лос-Анджелес Лейкерс» сезоне. Незадолго до завершения регулярного чемпионата калифорнийская команда практически лишилась шансов на выход в плей-офф.

«Честно, не ожидал, что „Лос-Анджелес Лейкерс“ так быстро лишится шансов на попадание в плей-офф. Более того, перед началом сезона я с пеной у рта доказывал, что Леброн выведет команду в плей-офф. Но случилось так, как случилось. Я не знаю всех причин, так как не нахожусь в команде. Но, конечно, сказалось то, что Джеймс пропустил много игр, а обновлённая команда не нашла свой ритм. Посмотрим, как они перестроятся в межсезонье», — приводит слова Мозгова издание «Известия».

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