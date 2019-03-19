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19 очков Хиггинса помогли ЦСКА победить «Анадолу Эфес»

19 очков Хиггинса помогли ЦСКА победить «Анадолу Эфес»
Баскетбол / Евролига

В Стамбуле завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Анадолу Эфес» принимал ЦСКА.

Хозяева уверенно начали встречу и после первой четверти вели в счёте с разницей в пять очков — 20:15. Однако уже к большому перерыву «армейцы» не только отыгрались, но и вышли вперёд — 40:35. Во второй половине матча на паркете шла равная и напряжённая борьба. Стамбульцы были близки к тому, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, но ЦСКА удалось сохранить минимальное преимущество и оформить победу со счётом 80:78.

Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 19 очков, ещё 15 баллов московской команде принёс Кайл Хайнс, у «Анадолу Эфес» 19 очков записал в актив Брайант Данстон.

Евролига. 27-й тур
19 марта 2019, вторник. 20:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
78 : 80
(20:15, 15:25, 23:21, 20:19)
ЦСКА
Москва, Россия
Анадолу Эфес: Данстон - 19, Симон - 13, Ларкин - 11, Мотум - 9, Андерсон - 8, Морман - 7, Мичич - 6, Бьёбуа - 3, Пляйсс - 2, Балбай, Шанлы, Тунджер
ЦСКА: Хиггинс - 19, Хайнс - 15, Клайберн - 10, Питерс - 8, Родригес - 7, де Коло - 5, Боломбой - 4, Ухов - 4, Курбанов - 4, Хантер - 4, Антонов, Воронцевич
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