«Олимпиакос» разгромил «Баварию» благодаря 23 очкам Лэдея

В Пиреях в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги местный «Олимпиакос» принимал «Баварию».

Команда из Греции сразу же захватила инициативу и уже после первой четверти повела с двузначным преимуществом — 20:10. К большому перерыву «Олимпиакос» уже попросту громил мюнхенцев — 50:31. В третьей четверти хозяева продолжили наращивать преимущество — 72:48. Лишь в заключительном игровом отрезке они немного расслабились, впрочем, это никак не повлияло на исход встречи. Победа «Олимпиакоса» с разгромным счётом — 89:69.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лэдей, набравший 23 очка. 20 баллов в копилку команды ппринёс Никола Милутинов. У «Баварии» 15 баллов набрал Петтери Копонен.