16 очков Макколума не спасли УНИКС от поражения в матче с «Валенсией»

В Валенсии завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф Еврокубка, в котором баскетбольный клуб «Валенсия» принимал УНИКС.

Встреча прошла в напряжённой борьбе. Первую четверть, с минимальным преимуществом, записали себе в актив баскетболисты «Валенсии» — 11:10. Во второй десятиминутке казанцы перехватили лидерство — 30:28. Более того, к концу третьей четверти преимущество УНИКСа подросло ещё немного — 48:44. Однако в заключительном игровом отрезке «Валенсия» сумела прибавить и, совершив рывок, оформила победу со счётом 69:64.

Лучшими в составе победителей стали Фернандо Сан-Эметерио и Майк Тоби, набравшие по 14 баллов. У УНИКСа 16 баллов в актив записал Эрик Макколум.

Второй матч полуфинальной серии плей-офф между УНИКСом и «Валенсией» пройдёт в Казане 22 марта.