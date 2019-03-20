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16 очков Макколума не спасли УНИКС от поражения в матче с «Валенсией»

16 очков Макколума не спасли УНИКС от поражения в матче с «Валенсией»
Баскетбол / Еврокубок

В Валенсии завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф Еврокубка, в котором баскетбольный клуб «Валенсия» принимал УНИКС.

Встреча прошла в напряжённой борьбе. Первую четверть, с минимальным преимуществом, записали себе в актив баскетболисты «Валенсии» — 11:10. Во второй десятиминутке казанцы перехватили лидерство — 30:28. Более того, к концу третьей четверти преимущество УНИКСа подросло ещё немного — 48:44. Однако в заключительном игровом отрезке «Валенсия» сумела прибавить и, совершив рывок, оформила победу со счётом 69:64.

Лучшими в составе победителей стали Фернандо Сан-Эметерио и Майк Тоби, набравшие по 14 баллов. У УНИКСа 16 баллов в актив записал Эрик Макколум.

Еврокубок. 1/2 финала. 1-й матч
19 марта 2019, вторник. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
69 : 64
(11:10, 17:20, 16:18, 25:16)
УНИКС
Казань, Россия
Валенсия: Сан Эметерио - 14, Тоби - 14, Томас - 13, Абальде - 5, Вивес - 5, ван Россом - 4, Доорненкамп - 4, Дублевич - 3, Лабери, Мартинес, Састре
УНИКС: Макколум - 16, Эджим - 11, Морган - 8, Ндур - 8, Понкрашов - 6, Генри - 5, Смит - 4, Каймакоглу - 4, Клименко - 2, Локкетт, Кощеев, Колесников

Второй матч полуфинальной серии плей-офф между УНИКСом и «Валенсией» пройдёт в Казане 22 марта.

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