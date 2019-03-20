«Шарлотт» уступил «Филадельфии», «Хьюстон» обыграл «Атланту» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Шарлотт Хорнетс» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и уступил со счётом 114:118 (30:31, 29:31, 30:23, 25:33). Для «Сиксерс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Дабл-даблами в составе победителей отметились Джей Джей Редик (27 очков, 10 подборов) и Тобиас Харрис (22 очка, 11 подборов). Защитник «Хорнетс» Джереми Лэмб набрал 26 очков и совершил 11 подборов.

В параллельном матче «Хьюстон Рокетс» в гостях уверенно переиграл «Атланту Хоукс» — 121:105 (25:25, 28:22, 31:25, 37:33).

Близок к трипл-даблу был лидер «Рокетс» Джеймс Харден, в активе которого 31 очко, 10 передач и 8 передач.