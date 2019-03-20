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«Шарлотт» уступил «Филадельфии», «Хьюстон» обыграл «Атланту» в гостях

«Шарлотт» уступил «Филадельфии», «Хьюстон» обыграл «Атланту» в гостях
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Шарлотт Хорнетс» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и уступил со счётом 114:118 (30:31, 29:31, 30:23, 25:33). Для «Сиксерс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Дабл-даблами в составе победителей отметились Джей Джей Редик (27 очков, 10 подборов) и Тобиас Харрис (22 очка, 11 подборов). Защитник «Хорнетс» Джереми Лэмб набрал 26 очков и совершил 11 подборов.

В параллельном матче «Хьюстон Рокетс» в гостях уверенно переиграл «Атланту Хоукс» — 121:105 (25:25, 28:22, 31:25, 37:33).

Близок к трипл-даблу был лидер «Рокетс» Джеймс Харден, в активе которого 31 очко, 10 передач и 8 передач.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
114 : 118
(30:31, 29:31, 30:23, 25:33)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Шарлотт Хорнетс: Лэмб - 26, Уокер - 21, Камински - 14, Бэйкон - 13, Батюм - 9, Бриджес - 8, Бийомбо - 8, Уильямс - 7, Кидд-Гилкрист - 6, Грэм - 2, Монк, Мэк, Эрнангомес
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 28, Редик - 27, Батлер - 23, Харрис - 22, Эннис - 14, Джонсон - 4, Скотт, Макконнел, Болден, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
105 : 121
(25:25, 22:28, 25:31, 33:37)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Атланта Хоукс: Янг - 21, Коллинс - 20, Принс - 16, Картер - 15, Бембри - 14, Дедмон - 8, Хаертер - 4, Бэйзмор - 3, Джонсон - 2, Лень - 2, Андерсон, Дэвис, Адамс
Хьюстон Рокетс: Харден - 31, Капела - 26, Хаус - 19, Пол - 13, Гордон - 12, Фарид - 8, Такер - 6, Кларк - 3, Грин - 2, Риверс - 1, Шамперт, Илариу
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