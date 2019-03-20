«Голден Стэйт» выиграл у «Миннесоты», «Милуоки» победил «Лейкерс»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 107:117 (27:30, 20:29, 28:32, 32:26). Для «Тимбервулвз» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри, который набрал 36 очков. Дабл-даблом отметился центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс (26 очков, 21 подбор).

В параллельном матче «Милуоки Бакс» дома уверенно обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 115:101 (35:24, 26:34, 38:26, 16:17).

Одним из главных героев встречи стал форвард «Бакс» Крис Миддлтон, в активе которого 30 очков и 10 подборов. Защитник «Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп набрал 35 очков.