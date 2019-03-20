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«Голден Стэйт» выиграл у «Миннесоты», «Милуоки» победил «Лейкерс»

«Голден Стэйт» выиграл у «Миннесоты», «Милуоки» победил «Лейкерс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 107:117 (27:30, 20:29, 28:32, 32:26). Для «Тимбервулвз» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри, который набрал 36 очков. Дабл-даблом отметился центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс (26 очков, 21 подбор).

В параллельном матче «Милуоки Бакс» дома уверенно обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 115:101 (35:24, 26:34, 38:26, 16:17).

Одним из главных героев встречи стал форвард «Бакс» Крис Миддлтон, в активе которого 30 очков и 10 подборов. Защитник «Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп набрал 35 очков.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
107 : 117
(27:30, 20:29, 28:32, 32:26)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 5, Шарич - 4, Джонс - 2, Окоги - 2, Террелл, Дьенг, Бэйлесс, Рейнольдс, Уиггинс, Бэйтс-Диоп, Толливер, Гибсон
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 5, Дюрант - 2, Ли, Белл, Кук, Луни, Игуодала, Эванс, Богут, Йеребко, Грин, Маккинни, Карри
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
115 : 101
(35:24, 26:34, 38:26, 16:17)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
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