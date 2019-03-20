«Бруклин» одолел «Сакраменто», «Клипперс» победили «Индиану»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Сакраменто Кингз» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и уступил со счётом 121:123 (38:25, 28:33, 37:20, 18:45). Таким образом, «Бруклин» прервал серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий «Нетс» Д'Анджело Расселл, в активе которого 44 очка и 12 передач. Победный бросок за секунду до конца четвёртой четверти исполнил Рондэй Холлис-Джефферсон.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» — 115:109 (25:16, 30:33, 34:26, 26:34). Для «Пэйсерс» это поражение стало третьим кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Данило Галлинари, набравший 24 очка.