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«Бруклин» одолел «Сакраменто», «Клипперс» победили «Индиану»

«Бруклин» одолел «Сакраменто», «Клипперс» победили «Индиану»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Сакраменто Кингз» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и уступил со счётом 121:123 (38:25, 28:33, 37:20, 18:45). Таким образом, «Бруклин» прервал серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий «Нетс» Д'Анджело Расселл, в активе которого 44 очка и 12 передач. Победный бросок за секунду до конца четвёртой четверти исполнил Рондэй Холлис-Джефферсон.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» — 115:109 (25:16, 30:33, 34:26, 26:34). Для «Пэйсерс» это поражение стало третьим кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Данило Галлинари, набравший 24 очка.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
121 : 123
(38:25, 28:33, 37:20, 18:45)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Багли III - 28, Фокс - 27, Барнс - 17, Бьелица - 14, Богданович - 10, Джайлс - 9, Хилд - 8, Коли-Стайн - 7, Брюэр - 1, Феррелл, Мейсон, Бёркс, Куфос
Бруклин Нетс: Расселл - 44, Холлис-Джефферсон - 14, Аллен - 13, Динуайдди - 10, Кэрролл - 9, Харрис - 9, Куруч - 6, Дадли - 6, Дэвис - 6, ЛеВерт - 6, Пинсон, Уильямс, Грэм
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
115 : 109
(25:16, 30:33, 34:26, 26:34)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Галлинари - 24, Харрелл - 20, Жильжо-Александер - 17, Зубац - 12, Л. Уильямс - 11, Беверли - 10, Грин - 9, Шамет - 6, Темпл - 4, Чендлер - 2, Торнвелл, Уоллес
Индиана Пэйсерс: Богданович - 19, Эванс - 19, Макдермотт - 17, Сабонис - 13, Мэттьюз - 12, Тёрнер - 11, Янг - 9, Джозеф - 5, Холидей - 4, О'Куинн, Лиф
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