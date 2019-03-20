Победный проход Хиггинса — в видеообзоре матча «Анадолу Эфес» — ЦСКА

В Стамбуле завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Анадолу Эфес» принимал ЦСКА.

Хозяева уверенно начали встречу и после первой четверти вели в счёте с разницей в пять очков — 20:15. Однако уже к большому перерыву «армейцы» не только отыгрались, но и вышли вперёд — 40:35. Во второй половине матча на паркете шла равная и напряжённая борьба. Стамбульцы были близки к тому, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, но ЦСКА удалось сохранить минимальное преимущество и одержать победу со счётом 80:78.

Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 19 очков, ещё 15 баллов московской команде принёс Кайл Хайнс, у «Анадолу Эфес» 19 очков записал в актив Брайант Данстон.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».