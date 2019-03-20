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Роскошный аллей-уп Генри и Клименко – в видеообзоре матча «Валенсия» – УНИКС

Роскошный аллей-уп Генри и Клименко – в видеообзоре матча «Валенсия» – УНИКС
Баскетбол / Еврокубок

УНИКС на выезде встречался с испанской «Валенсией» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Еврокубка. Среди лучших моментов встречи оказались роскошный аллей-уп в исполнении игроков УНИКСА Пиеррии Генри и Артёма Клименко, шикарный блок-шот мощного форварда казанцев Мориса Ндура и эффектный трёхочковый их партнёра по команде атакующего защитника Эррика Макколлума.

Матч завершился поражением УНИКСа со счётом 64:69. Самым результативным игроком встречи с 16 очками стал атакующий защитник проигравших Эррик Макколлум. У «Валенсии» отличились центровой Майк Тоби и лёгкий форвард Фернандо Сан Эметерио, набравшие по 14 очков. УНИКС уступает в серии 0-1. Следующая встреча противостояния, которое продлится до двух побед одной из команд, состоится в Казани 22 марта.

Видео доступно для просмотра на официальном сайте Евролиги на сервисе YouTube.

Битва защит. УНИКС не устоял в Испании
Казанцы уступили «Валенсии» в первом полуфинале Еврокубка.
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