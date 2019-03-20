Прифтис: в четвёртой четверти УНИКС потерял концентрацию в обороне и нападении

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис назвал ключевые причины неудачи в первом матче полуфинальной серии плей-офф Еврокубка с «Валенсией».



«Борьба на площадке была очень напряжённой и равной. Думаю, большую часть матча мы контролировали игру. Мы допустили мало потерь, но очень неточно атаковали из-за дуги. Кроме того, мы потеряли концентрацию в четвёртой четверти и в нападении, и в обороне. Мы пропустили несколько глупых мячей. Например, когда из-за подстраховки оставляли открытым соперника на периметра или плохо персонально защищались вблизи от кольца. А в атаке действовали недостаточно дисциплинированно», – цитирует Прифтиса официальный сайт Еврокубка.



Матч завершился выездным поражением УНИКСа со счётом 64:69. Он уступает в серии 0-1. Следующая встреча противостояния, которое продлится до двух побед одной из команд, состоится в Казани 22 марта.

Битва защит. УНИКС не устоял в Испании Казанцы уступили «Валенсии» в первом полуфинале Еврокубка.