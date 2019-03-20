Д. Харден побил рекорд НБА Ст. Карри по числу исполненных трёхочковых за сезон

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, выполнив 11 трёхочковых бросков в матче регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс» довёл общее количество попыток из-за дуги в сезоне до 890 (13,3 в среднем за игру). Таким образом, он установил новый рекорд лиги по этому показателю, превзойдя достижение разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри, исполнившего 886 дальних бросков в сезоне-2015/16.



При этом «Рокетс» осталось провести ещё 11 игр в регулярном чемпионате. В текущем сезоне Харден реализует 35,5% трёхочковых.



Встреча завершилась выездной победой «Хьюстона» со счётом 121:105. Защитник в ней набрал 31 очко, совершил 8 подборов, отдал 10 передач, сделал перехват и поставил блок-шот за 33 минуты.

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