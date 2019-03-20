Мощные данки Коллинза и Капела – в видеообзоре матча «Атланта» – «Хьюстон»

«Атланта Хоукс» на своей площадке принимал «Хьюстон Рокетс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались сокрушительные данки мощного форварда «Атланты» Джона Коллинза и центрового «Хьюстона» Клинта Капела, а также эффектный проход разыгрывающего «Хоукс» Трэя Янга.



Матч завершился победой «Хьюстона» со счётом 121:105. Самым результативным игроком встречи с 31 очком стал атакующий защитник победителей Джеймс Харден. У «Атланты» отличился разыгрывающий Трэй Янг, набравший 21 очко. Теперь «Рокетс» занимают 3-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 45-26, а «Хоукс» – 12-е в Восточной (24-48).

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