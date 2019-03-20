Док Риверс: мы с Мэджиком Джонсоном друзья, но в «Лейкерс» я не собираюсь

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс категорически опроверг появившуюся информацию о том, что он может возглавить «Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем сезоне.



«Во-первых, у меня есть работа, а у «Лейкерс» есть главный тренер. И я никуда уходить не собираюсь. Говорю совершенно откровенно и прямо: я останусь наставником «Клипперс» до тех пор, пока меня не уволят. Я планирую работать здесь долго.



Хочу положить конец всем слухам сразу. Всем известно, что мы близкие друзья с президентом «Лейкерс» Мэджиком Джонсоном. Но ещё в начале сезона мы с владельцем «Клипперс» Стивом Баллмером закрыли вопрос о моём будущем, решив заключить долгосрочной контракт, хотя и не стали об этом объявлять», – приводит слова Риверса ESPN.

Мозгов: с пеной у рта доказывал, что Леброн выведет «Лейкерс» в плей-офф