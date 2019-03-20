Люк Уолтон: Леброн Джеймс будет играть до конца сезона

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон подчеркнул, что, несмотря на отсутствие форварда Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс», организация не собирается выводить его из состава до конца сезона.



«С Джеймсом на площадке команда играет намного сильнее. Поэтому я собираюсь использовать его в оставшихся встречах», – приводит слова Уолтона ESPN.



Матч завершился выездным поражением «Лейкерс» со счётом 101:115. После неё команда занимает 11-е место в Западной конференции с соотношением выигранных и проигранных встреч 31-40. За 11 матчей до конца регулярного сезона «Лейкерс» отстают от занимающего 8-е место «Лос-Анджелес Клипперс» на 11 побед. Таким образом, в случае ещё одного поражения или ещё одной победы «Клипперс» они потеряют даже теоретические шансы на выход в плей-офф.

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