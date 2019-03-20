Елевич: травма Шведа – не основная причина неудачи «Химок» в Евролиге

Бывший тренер Сергей Елевич высказал мнение о ключевых факторах неудачного выступления «Химок» в регулярном чемпионате Евролиги.



«Хоть Швед и набирает в каждом матче по 20 и более очков, его травма – не основной фактор, почему «Химки» не смогли повторить прошлогодний успех в Евролиге. Главная проблема команды – отсутствие классического центрового. Практически в каждой игре жёлто-синие проигрывали подбор сопернику. В некоторых встречах – в два раза. Малкольм Томас и Джордан Мики – сильные ребята, но они не чистые пятые номера. А им противостояли игроки ростом 2,10 и выше. Понятно, что Барцокас пропагандировал другой стиль игры, в котором не нужен габаритный центровой, но он не учел, что в новом ростере не было такого баскетболиста, как Тайлер Ханикатт. Американец обладал выдающимся прыжком и брал очень много подборов, постоянно организовывая быстрые отрывы в прошлом сезоне. Это давало результат. В этом году такого игрока не нашлось», – приводят слова Елевича «Известия».