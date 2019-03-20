Контракт «Локомотива-Кубань» с Доневалдом рассчитан до конца сезона

Вчера, 19 марта, стало известно, что новым главным тренером «Локомотива-Кубань» стал американский специалист Боб Доневалд. Его агент Станислав Рыжов рассказал, что стороны подписали контракт о сотрудничестве до конца нынешнего сезона.

«Решение о смене тренера не возникает на пустом месте. Серия игр с УНИКСом показала, что команда находилась в функциональной и психологической яме. В такой ситуации нужно было встряхнуть команду. К тому же в середине марта закончился дедлайн, когда «Локо» мог подписать кого-то из новых игроков. Можно сказать, что руководство клуба было прижато к стенке и в итоге решило попробовать кардинально новый подход, пригласив американского тренера.

У него пока краткосрочный контракт, и всё зависит от итогового результата сезона. Тренерский штаб «Локомотива-Кубань» останется прежним, Доневалд согласился приехать в Россию без своих ассистентов. И, возможно, это правильное решение. Всем ассистентам надо сплотиться вокруг нового тренера и попытаться выбраться из сложившейся ситуации», — приводит слова Рыжова издание «Известия».