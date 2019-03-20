Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Трэй Янг считает, что он заслуживает титула «Лучший новичок лиги»

Трэй Янг считает, что он заслуживает титула «Лучший новичок лиги»
Баскетбол / НБА

Защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг считает, что гонка за звание лучшего новичка сезона ещё не окончена. По его мнению, он заслуживает её не меньше, чем другие новобранцы, проявившие себя.

«Я хочу быть лучшим, и, конечно, мне бы хотелось выиграть титул лучшего новичка лиги. Лука Дончич проводит очень сильный сезон, у Деандре Эйтона также получается хороший год. Джарен Джексон до травмы тоже выступал на высоком уровне. Хочу сказать, что драфт 2018 года оказался очень сильным, но в то же время полагаю, что я лучше всех», — приводит слова Янга официальная страница Yahoo Sports NBA в «Твиттере».

Трэй Янг в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 72 матчах, набирая в них 18,5 очка, совершая 7,8 передачи и собирая 3,6 подбора в среднем.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент