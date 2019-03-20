Трэй Янг считает, что он заслуживает титула «Лучший новичок лиги»

Защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг считает, что гонка за звание лучшего новичка сезона ещё не окончена. По его мнению, он заслуживает её не меньше, чем другие новобранцы, проявившие себя.

«Я хочу быть лучшим, и, конечно, мне бы хотелось выиграть титул лучшего новичка лиги. Лука Дончич проводит очень сильный сезон, у Деандре Эйтона также получается хороший год. Джарен Джексон до травмы тоже выступал на высоком уровне. Хочу сказать, что драфт 2018 года оказался очень сильным, но в то же время полагаю, что я лучше всех», — приводит слова Янга официальная страница Yahoo Sports NBA в «Твиттере».

Трэй Янг в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 72 матчах, набирая в них 18,5 очка, совершая 7,8 передачи и собирая 3,6 подбора в среднем.